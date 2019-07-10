В России могут появиться турбоперекрестки, квадратные светофоры и новая разметка

В России разрабатывается новый национальный стандарт, цель которого – сделать дорожное движение менее аварийным. В частности, предлагается использовать скоростные турбоперекрестки, секции светофоров сделать квадратными, а разметка больше не будет скользкой, на что не раз жаловались мотоциклисты.

Как рассказали в проектном техническом комитете «Удобная дорога» при Росстандарте, часть нововведений уже применяется на российских дорогах – например, разметка «вафельница» и диагональные пешеходные переходы, другую часть только собираются ввести, пишут «Известия».

Скоростные турбоперекрестки позволяют увеличить пропускную способность на 20-30%, а также снизить аварийность. Для этого на кольцевые перекрестки наносится специальная разметка, которая подсказывает водителю максимально удобную траекторию движения. При многополосном круговом движении именно из-за неосторожных перестроений происходит много мелких аварий. «Нарисуем коридоры по принципу «кому направо, перестраиваться не должен», будет меньше конфликтных точек», – пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Кроме того, предлагается дополнить уже существующие конструкции светофоров новыми формами, в частности, квадратом. «Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, тем самым сделав регулировщик более заметным», – отметили в комитете. К тому же в современных светофорах используются светодиоды, которые проще сделать квадратными, чем круглыми.

Еще одна идея предполагает сужение проезжей части перед «зебрами», установку препятствий в центре дороги, ее искривление. Это снизит скорость потока, соответственно уменьшится риск для пешеходов.

В стандарте упоминается и качество наносимой на проезжую часть разметки. Краска или пластик «должны обеспечивать устойчивое сцепление покрытия с покрышками автомобилей, мотоциклов и велосипедов при любых погодных условиях». На скользкую разметку неоднократно жаловались мотоциклисты.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) считают, что нововведения будут актуальны только для мегаполисов. У регионов денег не хватает даже на то, чтобы привести в нормативное состояние дорожную сеть и поставить обычные светофоры в местах концентрации ДТП. При этом сужение дороги перед пешеходными переходами в ФАР и вовсе раскритиковали – любые препятствия на дороге будут только увеличивать количество аварий и создавать пробки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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