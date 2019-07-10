Самолет из Черногории пришлось посадить из-за плохого самочувствия пилота

В Калуге экстренно приземлился самолет, летевший из Черногории. По словам источников в органах управления воздушным движением, командир судна почувствовал себя плохо.

Лайнер перевозчика Montenegro Airlines с 77 пассажирами на борту выполнял рейс из Тивата в Москву. Второй пилот сообщил диспетчерам, что у командира проблемы со здоровьем, передает «Интерфакс».

Было решено посадить самолет в аэропорту Калуги. Экстренное приземление совершил второй пилот.

Отмечается, что посадка прошла нормально. Командир воздушного судна госпитализирован.

Калуга, Служба информации РИА «Новый День»

Калуга. Другие новости 10.07.19

«В особо крупном размере»: вскрыты хищения при ремонте московского метро. / В Зауралье произошло смертельное ДТП: погибли трое взрослых и ребенок. / В Госдуме придумали новый дорожный знак. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»