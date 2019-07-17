На «АвтоВАЗе» сознались в установке дефектных помп

Компания «АвтоВАЗ» разослала всем своим дилерам регламент выявления и замены дефектных водяных насосов ТЗА на моторах Lada, выпущенных с 1 января 2019 года, а также соответствующее предписание.

3 июля специалисты отечественного автогиганта заподозрили наличие дефекта у насосов с артикулами: 1307010-024-000, 1307010-057-000 и 1307010-096-000, которые устанавливались на «вазовские» моторы с новым сальниковым уплотнением ф.MTU, начиная с 1 января этого года, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Руководство «АвтоВАЗа» распорядилось своевременно выявлять неисправные помпы и проводить их замену на новые, надлежащего качества. Планируется ли полноценная отзывная компания по данному дефекту, пока не известно.

Напомним, что водяные помпы под маркой «TZA» выпускает Тольяттинский завод автоагрегатов с 1995 года.

Тольятти, Иван Гридин

Тольятти. Другие новости 17.07.19

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