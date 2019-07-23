Росстандарт предлагает уплотнить парковки

Росстандарт предлагает изменить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей. В результате машино-места смогут появиться на тех улицах, где сейчас их создать не позволяет ширина дороги. По словам экспертов, пересмотр стандарта позволит увеличить количество платных парковок в городах и заработать дополнительные деньги в казну.

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения» сейчас проходит общественное обсуждение, пишут «Известия». В частности, документ предусматривает изменение минимальных размеров машино-места с учетом допустимых зазоров безопасности.

В настоящее время строительными нормами и правилами (СНиП) парковка для одного авто должна быть не меньше 5,3 м в длину и 2,5 м в ширину. В новом стандарте машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги – допускается снизить минимальную ширину до 2 м, а длина практически не изменится – 5,5 м. При этом ширина проезда должна быть не менее 3 м. Если парковка размечена под углом 45, 60 или 90 градусов к проезжей части, минимальная длина машино-места уменьшится до 5 м, ширина останется прежней. Шарина проезда при таком размещении должна быть не менее 3,5 м, 3,75 м и 5,4 м соответственно.

Кроме того, в Росстандарте предлагают ввести разноцветную разметку парковки: синюю – для платных машино-мест, белую – для бесплатных. По мнению ведомства, россиян, которые предпочитают большие автомобили, нововведение стимулирует пользоваться малолитражками.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) согласны с тем, что пересмотр стандартов позволит увеличить количество парковочных мест. К тому же это выгодно местным властям, ведь они смогут увеличить количество платных муниципальных парковок и таким образом больше зарабатывать на автовладельцах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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