В России упростили получение автомобильных номерных знаков

С 1 января 2020 года российские автомобилисты смогут самостоятельно получать регистрационные номера на свои машины у компаний-изготовителей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Регистрация автомобиля теперь возможна как с выдачей госзнаков, так и с последующим получением их у изготовителя самостоятельно.

Кроме того, закон возлагает ответственность на специализированные организации и их должностные лица за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Документ также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать ТС будет не сам собственник. Помимо этого, на транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо оформить регистрационный документ, если оно покидает пределы страны.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить стоимость государственных регистрационных знаков для транспорта. По мнению ФАС, автомобильные номера не должны стоить дороже 2 тысяч рублей, номера для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта – 1,5 тысячи рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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