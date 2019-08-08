Названы самые часто забываемые пассажирами самолетов вещи

Путешественники рассказали, что они чаще всего оставляют в самолетах. Оказалось самые часто забываемые вещи – ценная техника.

Исследование провел сервис OneTwoTrip. 23,1% респондентов хотя бы раз забывали что-то в салоне самолета, передает РИА «Новости». Треть опрошенных заявляет, что оставляли ценные вещи – смартфоны, ноутбуки, игровые приставки.

На втором месте среди самых оставляемых предметов – ручная кладь и покупки Duty Free. Каждый десятый оставлял в самолете подушки, пледы и одежду. Четверть респондентов забывали разные маловажные мелочи.

Специалисты сервиса напомнили, что все забытые вещи чаще всего хранятся в аэропорту. Вернуть потерянное можно, обратившись в службу поддержки воздушной гавани.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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