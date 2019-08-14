Mercedes-Benz отзывает в России почти тысячу автомобилей

В России под отзыв попали 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class. Производитель обнаружил, что в руководстве по эксплуатации этих автомобилей есть несколько неточностей. Из-за ошибок в инструкции машины уже отзывались.

Например, на пикапах с кунгом может возникнуть перегрузка крыши – в руководстве прописано, какие максимальные нагрузки допустимы, однако там нет информации о том, что суммарная нагрузка должна быть меньше, чем сумма отдельных значений. Если превысить максимальную нагрузку, может перестать корректно работать система курсовой устойчивости ESP. Вследствие этого возникает риск плохой управляемости и заноса.

Кроме того, автопроизводитель сообщает, что на некоторых машинах с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве указано, что после активации блокировки работа системы ESP значительно снижается. На самом же деле, при заблокированном дифференциале система курсовой устойчивости отключается полностью.

Владельцам пикапов предоставят обновленные руководства. Представители компании уведомят водителей по телефону или СМС. Также можно самостоятельно записаться на прием, предварительно сверившись со списком VIN-номеров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.19

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