ФАС советует приватизировать «Победу» ради удешевления авиабилетов в РФ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил кабмину приватизировать лаукостер «Победа», дочернюю компанию «Аэрофлот». Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру Максиму Акимову и руководителю Минтранса Евгению Дитриху 18 июля, сообщает РБК, в распоряжение которого попал документ.

Как отмечает агентство, письмо подготовлено в ответ на поручение президента РФ Владимира Путина правительству после прямой линии с главой государства, состоявшейся 7 июня 2018 года. В ходе мероприятия в том числе обсуждались цены на авиабилеты. Путин по итогам прямой линии поручил кабинету министров следить за ценами на авиабилеты и не допускать их необоснованный рост.

Артемьев в своем письме указал, что ФАС нашла закономерности в сегменте перевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных самолетах, которые могут приводить к установлению разных цен на сопоставимых маршрутах. В частности, отметил он, присутствие «Победы» на маршруте увеличивает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков.

Однако лоукостер в последнее время сосредоточился на международных направлениях, доля которых у него стала больше, чем перелеты внутри страны, подчеркнул глава ФАС. Он также обратил внимание на случаи отмены или сокращения полетов «Победы» на внутренних маршрутах.

«Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции, в том числе с «Аэрофлотом» и «Россией» («Россия» также входит в группу «Аэрофлот»)», – заключил Артемьев.

В качестве способа решения этой проблемы он предложил вывести «Победу» из группы «Аэрофлот» и ее приватизировать. Глава ФАС считает, что стратегия развития лоукостера должна соответствовать «государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях».

Ранее, в апреле прошлого года замминистра транспорта Александр Юрчик раскритиковал агрессивную экспансию «Победы» на зарубежные рынки, указав, что ее главная задача – перевозка пассажиров по России. В ответ на это глава «Победы» Андрей Калмыков гзаявил, что перевозчик лишь выполняет задачи от акционера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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