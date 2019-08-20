Водителей хотят освободить от уплаты некоторых штрафов

Водителей хотят освободить от административной ответственности за нарушение ПДД в том случае, если информации о штрафе не была размещена на портале госуслуг в течение 10 дней. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств), передает РИА «Новости». Информация о штрафе должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете нарушителя.

«В случае если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности», – пояснили авторы инициативы.

По их словам, зачастую водители получают уведомление о необходимости оплаты штрафа за нарушение, совершенное несколько месяцев или даже лет назад. В результате гражданин не может воспользоваться скидкой. Поправка позволит избежать подобных случаев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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