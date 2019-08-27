Причиной большинства авиапроисшествий в России являются действия экипажей

В большинстве инцидентов с гражданскими самолетами виноваты члены экипажей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале «Эфир».

«Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере обеспечения безопасности полетов остается неблагоприятной <...> Причиной большинства авиационных происшествий являются действия членов экипажей воздушных судов», – сказал Куренной.

В первом полугодии 2019 года число авиаинцидентов снизилось с 17 до 13 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, количество погибших все равно остается очень высоким, добавил представитель ведомства.

Кроме того, Куренной рассказал о нарушениях, которые выявляются в авиационной сфере, например, в части обучения пилотов. «То есть, на бумаге обучили, в действительности человек такого обучения не получал», – сказал официальный представитель Генпрокуратуры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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