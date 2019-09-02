Каждый десятый россиян хотя бы раз опаздывал на самолет

Российские путешественники рассказали, по каким причинам они пропускали авиарейс. Оказалось, что 10% пассажиров хотя бы раз опаздывали на самолет.

По данным опроса, проведенного сервисом поиска и заказа билетов Aviasales среди 180 тысяч пассажиров, чаще всего россияне просыпают время вылета. Некоторые признались, что пропускали утренний вылет, так как не смогли вовремя встать из-за бурной вечеринки накануне.

Среди респондентов были и те, кто засыпали прямо в аэропорту и не слышали сообщение об окончании посадки в самолет, передает РИА «Новости».

Кроме того, пассажиры часто путают время или дату вылета, а также невнимательно относятся к уведомлениям о переносе времени рейса.

Среди самых частых причин опозданий являются автомобильные пробки и очереди на паспортном контроле. Многие опаздывают на рейс из-за чрезмерного увлечения шопингом в магазинах Duty Free.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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