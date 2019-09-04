В Воронеже экстренно сел самолет из-за проблем с шасси

В воронежском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский лайнер. У самолета заблокировались задние шасси.

Лайнер должен был совершить рейс из Воронежа в Санкт-Петербург. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Воронеж, Служба информации РИА «Новый День»

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