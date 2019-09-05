В России может попасть под запрет блокировка замков ремней безопасности

В России хотят запретить использование блокираторов ремней безопасности. С таким предложением выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Устройства для блокировки замков ремней безопасности используют водители, чтобы «обманывать» системы безопасности автомобилей и не пристегиваться. По словам Петрова, блокираторы ставят не только на водительское сиденье, но и на места пассажиров, передает РИА «Новости».

«Не стоит говорить о том, что применение подобных блокираторов делает бессмысленным все пассивные системы безопасности в автомобилях», – пишет депутат в письме, направленном на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Предлагается внести изменения в правила дорожного движения, которые запретят использование таких устройств, а также предусмотрят ответственность для водителей. Кроме того, Петров предлагает ввести запрет продаж блокираторов на территории России.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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