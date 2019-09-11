В России хотят ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей

Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения в присутствии детей.

Поручение разработать поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность водителей за нарушение ПДД в случае присутствия детей в автомобиле, кабмин дал Минюсту, МВД и другим ведомствам. Срок выполнения – до 31 марта 2020 года.

По данным комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в предыдущие шесть лет число ДТП с участием несовершеннолетних сократилось на 4,5%. В 2019 году зафиксирован рост показателя на 1,2%. При этом выросло и число пострадавших в автомобильных авариях детей – на 1,6%.

Ранее правительство поручило Министерству промышленности и торговли подготовить предложения по господдержке производителей детских удерживающих устройств. Планируется, что субсидии помогут компаниям сделать детские автомобильные кресла более доступными по цене.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.19

Вылетевший из Кольцово А330 с 284 пассажирами вернулся из-за неисправности. / Под Тамбовом нашли тела пропавших парня и девушки. / Рост цен на авиабилеты стал рекордным за последние 10 лет. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»