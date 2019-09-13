В России хотят обновить весь общественный транспорт: в проекте более 1000 городов

Правительство России рассматривает масштабную программу обновления общественного транспорта в городах страны. Ее автором стала госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Она предлагает задействовать в модернизации городского транспорта средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее сведениям, в пилотный проект с привлечением частных инвестиций войдут 10 городов – Казань, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Воронеж, Тверь, Волгоград, Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск. На старте программы объем финансовых вложений может составить 340 млрд рублей, 196 млрд из которых направят на обновление транспортного парка, еще 112 – на реновацию инфраструктуры.

После завершение первого этапа предполагается включить в программу, рассчитанную до 2035 года, еще 40 городов. В дальнейшем она может быть запущена еще на 1100 городов по всей стране, на что понадобится 2,1 трлн рублей. Часть этих средств пойдет на приобретение 95,7 тысяч автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов, 6,7 тысяч трамвайных вагонов и 3,5 тысяч электробусов. Причем последние власти собираются развивать в Краснодаре, Красноярске, Омске, Самаре, Уфе и ряде других городов.

Инициаторы проекта рассчитывают ввести государственное регулирование тарифов, создать крупных транспортных операторов для обновления транспортного парка и внедрить концессии для модернизации электрического транспорта.

В Минфине заявили, что никаких решений по программе еще не утверждено. В Минтрансе отметили, что ведомство участвует в обсуждении проекта. О готовности принять участие в программе заявили и в Минпромторге.

Ранее, в августе руководитель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил премьеру Дмитрию Медведеву использовать средства резервного ФНБ для модернизации городского транспорта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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