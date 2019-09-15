Проект «очищение»: Superjet 100 ждет ребрендинг

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов не исключил ребрендинга проекта Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в «Шереметьево». «Что касается ребрендинга – может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», – сказал в интервью РБК глава «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих при производстве самолета. По его словам, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», – подчеркнул Чемезов.

Отвечая на претензии авиакомпаний к самолетам, он подчеркнул, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, подчеркнул он.

Среди претензий к самолету обладателя крупнейшего парка Superjet – «Аэрофлота» – проблемы с сервисным обслуживанием. «Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты – есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша… В «Аэрофлоте» считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь – создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», – сказал Чемезов.

В конце августа сообщалось о письме главы Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева в правительство, в котором говорилось, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других cамолетах. Причина – в длительных простоях российского лайнера в ожидании запчастей и дороговизне обслуживания.

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера – компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).

Между тем, как отмечает издание, проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet – единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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