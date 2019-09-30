Смартфон вместо пластиковых прав: глава ГИБДД сообщил о новшествах для водителей

Жители России смогут предъявлять водительские права со своего смартфона. Об этом сообщил руководитель ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. По его словам, в ведомстве разрабатывается проект электронных водительских прав, которые станут альтернативой обычным пластиковым удостоверениям.

«Одним из возможных вариантов реализации новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с ее последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», – рассказала глава Госавтоинспекции в интервью ТАСС. Однако при желании или необходимости автовладелец сможет получить и пластиковое удостоверение. Обычное удостоверение нужно предъявлять при выезде за границу.

Когда в стране внедрят электронные права, в ГИБДД не уточнили. По словам Черникова, для этого необходимо внести изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие выдачу водительских прав, и модернизировать оборудование.

Кроме того, рассказал глава ГИБДД, Госавтоинспекция планирует разрешить будущим автомобилистам оспоривать результаты экзаменов. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение в правительство. «Вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена», – пояснил Черников. По его словам, новшество должно повысить качество оценки навыков и умений, полученных в автошколе.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов анонсировал введение электронных паспортов. Электронное удостоверение личности будет представлять из себя пластиковую карту с чипом. Цифровой документ объединит в себе несколько документов: паспорт как таковой, СНИЛС, водительские права, полис медицинского страхования и другие личные данные. Пластиковый паспорт предоставит каждому россиянину доступ ко всем государственным реестрам и государственным услугам. Электронный паспорт начнут внедрять в июле 2020 года в Москве, отмечал Акимов. Бумажные паспорта перестанут выдавать россиянам в 2022 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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