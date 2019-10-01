Лимиты по европротоколу выросли до 400 тысяч рублей по всей России

С 1 октября на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить в рамках ОСАГО выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. рублей. До сегодняшнего дня такой лимит действовал лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Подмосковье. В остальных регионах страны выплата по европротоколу ограничивалась 100 тыс. рублей.

Важно помнить о нескольких условиях при оформлении ДТП по европротоколу. Во-первых, если в аварии участвуют только два автомобиля и оба застрахованы по ОСАГО. Во-вторых, эти трансопртные средства должны быть оборудованы техническими средствами оповещения. В третьих, в ДТП не должно быть пострадавших (нанесен лишь вред автомобилям), а также в аварии не должен быть причинен ущерб третьим лицам – то есть другому имуществу, кроме машин участников.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, рассчитывать на выплату до 400 тыс. рублей автовладельцы могут лишь при соблюдении дополнительных условий – между участниками ДТП нет разногласий о том, кто является виновником, а также должны быть обязательно сделаны и переданы в РСА фотографии автомобиля с повреждениями при помощи мобильного приложения «ДТП. Европротокол».

Важно помнить, что если между участниками аварии есть разногласия, потерпевший может рассчитывать на возмещение в пределах 100 тыс. рублей, для чего все равно необходимо выполнить все вышеуказанные условия. Если же разногласий нет, но участники ДТП по каким-либо причинам не направили фотоснимки поврежденных автомобилей через мобильное приложение, выплаты также будет ограничена 100 тыс. рублей, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

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