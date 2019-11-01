Россияне с 1 ноября могут оформить мелкие ДТП при помощи смартфона. Пока приложение работает в 5 регионах

С 1 ноября запускается мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее автовладельцам оформить мелкую аварию в электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД. Пилотный проект заработал в пяти регионах – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Запуск на территории всей России планируется в 2021 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Воспользоваться приложением смогут около 100 млн пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг. Электронный европротокол можно будет оформить при условии, что в ДТП задействовано не более двух машин, в аварии нет пострадавших, а между участниками дорожного происшествия нет разногласий насчет того, кто виноват и что повреждено. При этом сами автомобили должны быть зарегистрированы на физических лиц. Приложением может воспользоваться любой гражданин РФ независимо от регистрации и места жительства, если попал в аварию на территории вышеперечисленных субъектов РФ.

Если произошло ДТП, протокол оформляется при помощи смартфона одного из водителей – нужно сфотографировать повреждения и заполнить поля в электронном извещении. При этом данные участников аварии приложение получит автоматически из системы госуслуг и от РСА. Схему ДТП необходимо зарисовать на бумаге и сфотографировать с помощью приложения. Второму участнику аварии достаточно подтвердить либо отклонить черновик извещения, для того чтобы внести исправления (на это дается одна попытка). Авторизация происходит при помощи сгенерированного на экране первого водителя QR-кода. Если электронный европротоколо будет оформлен правильно, на телефон придет уведомление, после чего участники ДТП могут покинуть место аварии. В РСА обещают, что на оформление уйдет не более 15 минут.

Стоит отметить, что наличие фото повреждений необязательно, но в таком случае компенсация не может превышать 100 тысяч рублей. Снимки повышают лимит страховых выплат до 400 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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