ГИБДД раскрыла связь штрафов по камерам с плохой погодой

Штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами не должны накладываться на водителей, если комплексы фотовидеофиксации работали в непогоду, что могло сказаться на качестве снимка. Это следует из разъяснений по работе с камерами, которые ГИБДД направила в регионы, пишет «Коммерсантъ». Подлинность документов подтвердили в МВД.

Проверка работы центров автоматической фиксации нарушений на дорогах проводилась с начала 2018 года и завершилась летом 2019 года. Анализ показал, что для вынесения постановлений о штрафах нельзя использовать четверть (25%) всех фотоматериалов с камер. В Москве и нескольких других регионах этот процент еще выше.

Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы. Некачественные фотографии, по которым нельзя судить о нарушении, в частности, получаются из-за непогоды – например, сильного дождя или тумана.

В то же время отменить уже полученные штрафы на основании рекомендаций ГИБДД нельзя. Юридической силы этот документ не имеет, и местные органы ГИБДД лишь могут ориентироваться в будущем на данные в нем разъяснения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.19

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