В России появятся «умные» «лежачие полицейские»

Российские разработчики занялись созданием «умных» искусственных дорожных неровностей («лежачие полицейские»). Они будут оборудованы системой фото- или видеофиксации и смогут самостоятельно определять, поднимать барьер или нет. Первые комплексы могут появиться на дорогах уже в 2021 году. Стоимость проекта оценивается 8 млн рублей, рассказал представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые «умные» «лежачие полицейские» появятся в 2021 году», – цитирует Федосеева ТАСС.

По оценкам разработчиков, применение новых комплексов при условии соблюдения правил дорожного движения продлит работу подвески автомобиля на 40%. Кроме того, они будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости тормозить и разгоняться при преодолении искусственной неровности.

В зависимости от соблюдения водителем скоростного режима барьер будет опускаться или подниматься. «Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится», – пояснил Федосеев, добавив, что система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи или других экстренных служб.

По его словам, первые опытные испытания уже проводились. Сейчас разработчики заняты определением оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, чтобы внезапное появление неровности не создавало аварийную ситуацию для неподготовленного водителя.

Москва, Иван Гридин

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