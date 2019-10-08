В России нелегальный рынок такси вырос на треть

В последние два года в России наблюдается рост нелегального рынка такси. Об этом говорится в исследовании аналитического центра при правительстве РФ. После бурного роста рынок пассажирских автоперевозок перешел в фазу стабильного развития.

«Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России. В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах более 50% поездок на такси совершается водителями без разрешений на таксомоторные перевозки», – говорится в исследовании. В целом по России нелегальный рынок такси увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд рублей.

Авторы исследования отмечают, что широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей.

Агрегаторы занимают около 60% легального рынка. Если учитывать перевозки, которые совершаются водителями без разрешений, то на долю агрегаторов приходится 53%.

«Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы благодаря появлению агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое состояние», – пишут авторы исследования.

В прошлом году количество официально занятых в отрасли равняется 584 тысячи человек. При этом значимого роста численности водителей не произошло, выросло число активно эксплуатируемых автомобилей такси, используемых в две смены.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

В России появятся «умные» «лежачие полицейские». / Сроки начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли. / Бывшие назначенцы Порошенко возмущены приготовлениями Зеленского к пуску Северо-Крымского канала. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»