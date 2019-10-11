Минтранс задумался о дорогах с подогревом

В России появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов. В этом уверен директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков. По его словам, у РосдорНИИ есть «много различных технологий» и «наработок», сообщает РИА «Новости».

Словосочетание «теплые дороги» применительно к таким трассам он назвал не совсем правильным. «Есть разные истории – где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются», – сказал Волков, указав, что такие дороги могли бы помочь и с дорожной ситуацией. Например, в Москве удалось бы улучшить трафик, поскольку город встает в пробке в том числе из-за выхода на улицы уборочной техники, отметил чиновник.

Волков сказал, что верит в появление теплых дорог на Камчатке, где есть горячие источники, которые можно использовать для подогрева. «У них такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется», – заявил чиновник. Первый зампред правления «Автодора» Игорь Астахов, в свою очередь, заявил, что в теории теплые дороги можно сделать, однако экономически они неэффективны. Поэтому в его организации такую технологию не рассматривают.

В сентябре РосдорНИИ в своем сборнике «Дороги и мосты», где размещаются результаты научных исследований, опубликовал статью, в которой предлагалось бороться с обледенением автомобильных дорог при помощи электропроводящего бетона. Испытания проводились на цементобетонной смеси с добавлением графита. Исследование показало, что такой материал способен нагреваться от проводимого тока. Автор исследования предложила потенциальное применение этого материала. Как передает РБК, позднее в институте пояснили, что работа была написана автором в рамках получения магистерской степени, за основу был взят опыт ученых из США.

За рубежом теплые дороги и тротуары строят в нескольких странах мира: Исландии, Финляндии, а также Японии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.10.19

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