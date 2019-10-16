В Минтрансе рассказали, когда трасса Адлер – Красная Поляна станет платной

Минтранс до конца года решит вопрос по переводу в платный режим самого дорогостоящего объекта олимпийской стройки в Сочи – совмещенной автомобильной и железнодорожной трассы Адлер – Красная Поляна. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По словам чиновника, «до конца этого года сроки этого перевода будут определены, <…> будет подготовлен Минтрансом проект решения», который передадут для утверждения в правительство. Он также отметил, что в случае введения платы за проезд трасса перейдет в управление госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги, передает РИА «Новости».

Напомним, в августе газета «Ведомости» сообщила, что трасса Адлер – Красная Поляна может стать платной уже в скором времени. Источники издания отмечали, что такое решение может быть принято уже этой осенью – в этом случае пункты взимания платы могут появиться на трассе до конца года.

Российское законодательство разрешает вводить плату за проезд по дороге только в случае наличия альтернативной бесплатной трассы, которая не более чем в три раза длиннее платной. По словам представителя Минтраса, у олимпийской дороги есть дублирующая федеральная трасса – старое Краснополянское шоссе. Кроме того, можно воспользоваться поездом «Ласточка».

Стоимость проезда по платным дорогам «Автодора» составляет 1,8 рубля за километр. По оценке издания, в этом случае проезд по олимпийской трассе в одну сторону может обойтись в 87 рублей.

По данным РЖД, на строительство дороги из аэропорта Сочи к горнолыжным курортам в Красной Поляне было затрачено 272 млрд рублей, из которых 241 млрд рублей выделено из госбюджета. Подрядчиками стройки без конкурса стали «СК Мост» и «Трансюжстрой», который привлек на субподряде «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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