Трассу к горнолыжным курортам Красной Поляны задумали сделать платной

Самый дорогостоящий объект сочинской олимпийской стройки – совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер – Красная Поляна – может стать платной уже в скором времени. Вопрос передачи дороги в ведение госкомпании «Автодор», курирующей платные автомагистрали, обсуждается в правительстве. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Информацию подтверждают представители Минтранса и госкомпании «Автодор».

Данное решение может быть принято уже этой осенью, сообщили изданию два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний. По словам федерального чиновника, в этом случае пункты взимания платы могут появиться на трассе до конца года. В то же время представитель «Автодора» заявил, что сроки возможного введения платы еще не определены.

Российские законы разрешают вводить плату за проезд по дороге только в случае наличия альтернативной бесплатной трассы, которая не более чем в три раза длиннее платной. По словам представителя Минтраса, у олимпийской дороги есть дублирующая федеральная трасса. Речь идет о старом Краснополянском шоссе. Кроме того, можно воспользоваться поездом «Ласточка».

Источники газеты рассказали, что в кабмине начали обсуждать введение платы за проезд на олимпийской трассе из-за планов продлить эту дорогу. По словам участника правительственных совещаний, продолжение дороги будут «рубить через Кавказский хребет», и она может стать альтернативой трассе Джубга – Сочи, состояние которое оценивается как плохое.

Стоимость проезда по платным дорогам «Автодора» составляет 1,8 рубля за километр. По оценке издания, в этом случае проезд по олимпийской трассе в одну сторону может обойтись в 87 рублей.

На строительство дороги из аэропорта Сочи к горнолыжным курортам в Красной Поляне, по информации РЖД, было затрачено 272 млрд рублей, из которых 241 млрд рублей выделено из госбюджета. Подрядчиками стройки без конкурса стали «СК Мост» и «Трансюжстрой», который привлек на субподряде «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Представитель «Автодора» подтвердил обсуждение вопроса передачи дороги Адлер – Красная Полян в ведение госкомпании, передает РИА «Новости». По его словам, планируется «проведение исследования дороги и возможности введения платности на ней». При этом в госкомпании не смогли назвать сроки проведения данной оценки и возможного ввода платы на этой трассе, отметив, что у данной дороги есть бесплатная альтернатива. В Минтрансе в свою очередь заявили, что проработка этого вопроса связана «с наличием дублирующей федеральной трассы и необходимостью оптимизировать затраты на содержание дорог».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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