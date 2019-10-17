ГИБДД вооружится новыми комплексами фиксации скорости

На смену фиксирующим нарушения ПДД треногам придут новые автоматические комплексы. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом сообщает Autonews.

Презентация устройства «Кордон.Про-М» состоялась на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости непосредственно с борта движущегося автомобиля.

Производитель заверяет, что погрешность прибора относительно небольшая – один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость – 300 километров в час.

По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке непосредственно из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам», – заявил Черников.

Екатеринбург, Иван Гридин

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

В час пик на Эльмаше пожилой мужчина на иномарке заблокировал трамваи (ФОТО). / Безопасность и экономия: Sukhoi Superjet 100 заимел энергоэффективное крыло. / Троллейбус врезался в столб в Чебоксарах: пострадали около 30 человек (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»