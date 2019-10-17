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Четверг, 17 октября 2019, 08:45 мск

Новости Транспорт

ГИБДД вооружится новыми комплексами фиксации скорости

На смену фиксирующим нарушения ПДД треногам придут новые автоматические комплексы. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Об этом сообщает Autonews.

Презентация устройства «Кордон.Про-М» состоялась на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости непосредственно с борта движущегося автомобиля.

Производитель заверяет, что погрешность прибора относительно небольшая – один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость – 300 километров в час.

По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить число претензий со стороны водителей.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке непосредственно из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам», – заявил Черников.

Екатеринбург, Иван Гридин

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