Переход на электронные паспорта автомобилей может увеличить число мошенничеств

Введение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) может привести к росту мошеннических схем. Система не предусматривает обязательное указание собственника автомобиля, таким образом, при покупке граждане не могут быть уверенными, что подписывающий договор продавец на самом деле собственник машины.

На уязвимость в системе электронных паспортов автомобилей указала Объединенная лизинговая ассоциация (ОЛА), пишет «Коммерсант». Внесение записи о собственнике в ЭПТС необязательно, там также отсутствуют данные о регистрации автомобиля в ГИБДД, а в целом информация из электронного паспорта, включая сведения о собственнике, залоге и лизинге, закрыта для третьих лиц, которые не являются пользователями ЭПТС. По мнению ассоциации, это позволяет сделать вывод о том, что ЭПТС не выполняет функцию предотвращения хищения автомобилей.

Получить доступ в систему ЭПТС могут только ее участники – завод-изготовитель или импортер, дилер, лизинговая компания и другие, а автовладельцы к этой нужной им информации доступа не имеют. Покупатель не сможет посмотреть историю собственников даже с согласия действующего владельца, указывают эксперты. Приобретая новый или подержанный автомобиль после ввода ЭПТС, покупатель не сможет быть уверенным, что подписывающий договор продавец на самом деле его собственник.

На добровольном указании собственника в ЭПТС еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов настаивали в МВД, поскольку там использование таких персональных данных считают избыточным.

Переход на электронные паспорта должен был произойти 1 ноября 2019 года. Однако коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о продлении возможности оформления бумажных паспортов до 1 ноября 2020 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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