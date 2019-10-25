В России выросли расходы граждан на автоштрафы

Жители России стали тратить больше на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Выросло и в целом содержание личного автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования «Яндекс.Деньги».

За год водители в России стали больше тратить на погашение штрафов ГИБДД. Средний платеж возрос с 496 рублей до 531 рубля, пишет «Газета.Ru». В тройке городов с самыми большими средними штрафами оказались Москва (582 рублей), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рублей). Меньше всего за нарушения ПДД платят в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рублей).

Содержание машины выросло на 22% при годовой инфляции в 4%. В расчете показателя учитывались цены на бензин, техобслуживание и ремонт, штрафы, покупку запчастей, услуги мойки и шиномонтажа. Единый средний чек по всем вышеуказанным статьям оказался равен 8 192 рублям.

По словам координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в сумме траты на автомобиль могут составлять около 25% ежегодного дохода жителя страны. «То есть каждый четвертый рубль тратится на передвижение», – заключил эксперт.

Возросшие расходы на содержание личного автомобиля объясняют резкий взлет спроса на аренду машин – в 18 раз, а также на использование услуг такси – в 3,5 раза. В основном это касается мегаполисов. Если в региональных городах собственный автомобиль – это вещь удобная и полезная, там личным транспортом пользуются гораздо активнее, то в Москве машина становится роскошью, от которой многие избавляются, говорят аналитики.

При этом стоимость автомобилей в России растет, несмотря на падение продаж. Так по данным агентства Автостат, в сентябре продажи новых машин в стране сократились на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость нового автомобиля иностранной марки выросла в годовом выражении в сентябре текущего года с 925,4 тысячи рублей до 1,006 млн, свидетельствуют данные Росстата.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.19

Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Sukhoi Superjet. / В Кургане ПАЗик сбил ребенка. / На Эльмаше открыли перекресток, где два месяца демонтировали подземный переход. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»