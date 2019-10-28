«Автодор» определился с тарифом для трассы Москва – Петербург

Стоимость поездки от Москвы до Санкт-Петербурга по новой платной трассе М-11 в среднем составит около 2 тыс. тысяч рублей. Тариф для большегрузоы составит 2780 рублей, для автобусов – 3980, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора». Ожидается, что по выходным дням плата за проезд по трассе будет выше, чем в будни.

Общая протяженность трассы – 684 километра, дорога до Москвы по М-11 в среднем занимает 5,5 часов. Сейчас на разных участках трассы установлены свои тарифы. Так, согласно данным «Автодора», проезд на легковом автомобиле с 67 по 149-й километр трассы, проходящий в Московской области, будет обходиться днем в 210 рублей. Ночью и с применением транспондеров этот же участок можно проехать за 112 рублей.

Цены на проезд по Тверской, Новгородской и Ленинградской областям от времени суток не меняются. Так, за проезд на легковушке с 543 по 646 километра трассы будет стоить 280 рублей (224 с транспондером). Ожидается, что самые высокие тарифы будут на проезд до Шереметьево в обход города Химки. Но цены не смогут быть подняты выше 3,5 рублей за километр, такая планка установлена федеральным законодательством.

Запуск движения по всем участкам трассы запланирован на вторую половину ноября. Единственный недостроенный участок – это обход Твери. Планируется, что он будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.10.19

Курганский губернатор Шумков анонсировал главные стройки 2020 года. / В аварии в Алтайском крае погибли восемь человек. / В Челябинске, наконец, решили одну из наболевших проблем пешеходов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»