Автомобили с иностранными номерами начнут штрафовать в 2020 году

Водителей, нарушающих правила дорожного движения на машинах с иностранными номерами, начнут штрафовать в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить коллеги наши перевозчики [из других стран], и российские перевозчики перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами», – цитирует Акимова РИА «Новости».

Вице-премьер уточнил, что это вопрос «требует сложной координации федеральных служб». «Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС особенно там, ... где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу», – добавил Акимов.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что возможность штрафовать автомобилистов с иностранными номерами появится после объединения баз данных таможенных и пограничных органов с федеральной информационной системой, которая создана в Госавтоинспекции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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