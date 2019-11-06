Стали известны регионы, где чаще случаются автокатастрофы

Исследователи определили регионы России с самым спокойным и самым опасным стилями вождения. Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), РАНХиГС и ВШЭ сравнили множество факторов, а также получили данные с тысяч автомобилей.

Аварийность в регионах оценивалась в баллах: чем выше скоринговый балл, тем более регион безопасен для водителей, передает РБК. Для анализа использовались данные, полученные с 14 тысяч телематических устройств, установленных на машины. Эти гаджеты собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем.

Наиболее опасными субъектами оказались Чечня и Ингушетия (75,1, в исследовании этим двум регионам дали совместную оценку), замыкает тройку антилидеров Забайкальский край (75,1). Затем идут Забайкальский край (75,1), Оренбургская (77,1), Ленинградская (77,1) и Челябинская (77,2) области.

Самое безопасное вождение автомобиля в Омской области (86,7 балла). Кроме того, меньше шанс попасть в ДТП в Новосибирской (86) и Самарской областях (86). Также в топе безопасных регионов оказалась Москва (85,2).

Исследователи также установили несколько закономерностей. В частности, качество вождения оказалось прямо пропорционально уровню жизни населения и доле дорог с твердым покрытием. Кроме того, риск попасть в ДТП в значительной мере связан с такими показателями, как доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы, обеспеченность общественным транспортом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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