«Автодор» предложил штрафовать за шипованные шины 177 дней в году

В России следует сократить срок использования шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение этого условия. С такой инициативой выступили специалисты госкомпании «Автодор».

По мнению экспертов, это позволит снизить износ дорожного покрытия. В «Автодоре» отмечают, что 90% ущерба дорожные покрытия получают в зимний период как раз из-за использования шин с шипами. По действующим сегодня стандартам, шипы на дорогах общего пользования можно использовать в течение 273 дней (с сентября по май). Специалисты предлагают сократить этот период до 188 дней, а также разрешить максимальную скорость движения зимой не более 80 км/ч.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение», – приводит RT выдержку из документа. Специалисты «Автодора» предлагают установить индивидуальные нормы использования шипованной резины для разных регионов с учетом климатических условий.

Новые административные штрафы и ограничения позволят сохранить значительные средства, которые выделяются на ремонт дорог. Предполагаемые размеры штрафов не сообщаются.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.19

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