Во Владимирской области «Газель» с детьми вылетела в кювет и перевернулась

На трассе во Владимирской области попал в ДТП микроавтобус с детьми. По предварительным данным, за медпомощью обратились девять человек, четыре ребенка попали в больницу.

Авария произошла на 65 км автодороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума», сообщают в пресс-службе управления МВД по региону. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом «Газель». Обе машины вылетели в кювет, «Газель» опрокинулась на крышу.

В момент ДТП в микроавтобусе находились трое взрослых, включая водителя, и восемь несовершеннолетних. Школьники направлялись в Дом культуры для участия в конференции районного детского общественного объединения «Импульс», уточняет Life.

Девяти пассажирам понадобилась помощь медиков, после осмотра четверых детей госпитализировали.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Владимир, Служба информации РИА «Новый День»

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