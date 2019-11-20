Водителям в России готовят внеочередные медосвидетельствования

МВД и Минздрав подготовили поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Предполагается, что в случае выявления у водителей с действующими водительскими правами противопоказаний к управлению автомобилем, они будут обязаны пройти внеочередные медицинские освидетельствования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, документ предполагает создание единой электронной информационной базы с данными о водителях, у которых появились медицинские противопоказания к управлению транспортом до истечения срока действия водительского удостоверения. В итоге водитель должен будет пройти внеочередное обследование в течение месяца.

Отмечается, что в случае обнаружения заболеваний, мешающих вождению, либо неявки на такое медицинское освидетельствование, информация об этом будет направлена в МВД, что повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.19

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