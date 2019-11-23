Эксперты указали на ошибки автовладельцев при сезонной смене колес

Эксперты журнала «За рулем» назвали основные ошибки автовладельцев при сезонной смене шин. Прежде всего они указали на неправильное хранение колес. В частности, существуют рекомендации по межсезонному хранению колес: они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе – класть стопкой или подвешивать.

«Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой», – пояснил автор статьи.

Также отмечается, что автовладельцы, зачастую, используют шины «до последнего». Согласно ГОСТу, резина обладает ограниченным сроком службы – пять лет. Кроме того, некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины «кривые» колесные диски, что вызывает дисбаланс и создает лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля, пишет издание.

Четвертой ошибкой является неправильная установка шин, что приводит к их быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля. Речь идет о направлении качения, неравномерности износа, например, передних шин.

Еще одной ошибкой, как отмечают авторы, является неправильная затяжка болтов. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки. Кроме того, следует проверить степень затяжки болтов после смены колес, когда автомобиль проедет на них 100 км.

Также необходимо контролировать давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля. Неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива и быстрым износом шин, отмечает журнал.

Ошибкой также является и отсутствие балансировки колес. Данную процедуру теоретически нужно проводить примерно раз в год, при этом многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, что вызывает дисбаланс и ухудшение поведения автомобиля на дороге.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.11.19

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