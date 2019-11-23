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Суббота, 23 ноября 2019, 13:38 мск

Новости Транспорт

Эксперты указали на ошибки автовладельцев при сезонной смене колес

Эксперты журнала «За рулем» назвали основные ошибки автовладельцев при сезонной смене шин. Прежде всего они указали на неправильное хранение колес. В частности, существуют рекомендации по межсезонному хранению колес: они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе – класть стопкой или подвешивать.

«Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой», – пояснил автор статьи.

Также отмечается, что автовладельцы, зачастую, используют шины «до последнего». Согласно ГОСТу, резина обладает ограниченным сроком службы – пять лет. Кроме того, некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины «кривые» колесные диски, что вызывает дисбаланс и создает лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля, пишет издание.

Четвертой ошибкой является неправильная установка шин, что приводит к их быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля. Речь идет о направлении качения, неравномерности износа, например, передних шин.

Еще одной ошибкой, как отмечают авторы, является неправильная затяжка болтов. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки. Кроме того, следует проверить степень затяжки болтов после смены колес, когда автомобиль проедет на них 100 км.

Также необходимо контролировать давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля. Неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива и быстрым износом шин, отмечает журнал.

Ошибкой также является и отсутствие балансировки колес. Данную процедуру теоретически нужно проводить примерно раз в год, при этом многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, что вызывает дисбаланс и ухудшение поведения автомобиля на дороге.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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