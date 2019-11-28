Дорогих машин в России становится больше, а налогов с них платится все меньше

Более четверти автомобилей стоимостью более 10 млн рублей исчезли с налогового учета. При этом элитных машин становится все больше, тогда как поступления транспортного налога с них снижаются. Эксперты не могут найти объяснение этому парадоксу.

В 2018 году на налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей. Их стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно), пишет РБК со ссылкой на исследование «Финэкспертизы». Подобная тенденция наблюдается и в категории машин стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей. Таких автомобилей стало больше на 54%, а налоговые начисления выросли лишь на 6,7%, указывают эксперты.

По словам авторов исследования, такая статистика вряд ли объясняется тем, что машины были утрачены в результате аварий или проданы за границу. Однако есть несколько версий, каким образом элитные автомобили перестали облагаться транспортным налогом.

Во-первых, их владельцы могли воспользоваться льготами, которые представляют некоторые регионы. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля.

Во-вторых, часть машин могли перерегистрировать на юридическое лицо. Кроме того, ранее Минпромторг сократил перечень автомобилей, которые облагаются налогом с коэффициентом 3, со 165 моделей до 153.

Наибольшее число элитных транспортных средств зарегистрировано в Москве. Есть и регионы, где таких автомобилей нет – это республики Бурятия, Тува, Смоленская и Курганская области, а также Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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