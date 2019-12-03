Под Белгородом перевернулся пассажирский автобус

В Белгородской области опрокинулся пассажирский автобус. По предварительным данным, пострадали пять человек.

ДТП произошло на улице Зеленая села Архангельское Старооскольского городского округа, сообщили в областном управлении МВД. Автобус «ПАЗ» двигался по маршруту «Преображенка – Старый Оскол».

В момент аварии в транспорте находились 15 человек. 60-летний водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. Автобус опрокинулся и завалился на бок.

За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Опасности для их жизни нет. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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