С Нового года в России появятся новые штрафы для автомобилистов

С 1 января 2020 года вступят в силу несколько нововведений для нарушителей правил дорожного движения. Кроме того, начнут действовать изменения в части регистрации новых автомобилей, а также прохождения техосмотра.

Так для любителей парковать грузовые машины во дворах жилых домов будет действовать штраф в размере 1-5 тысяч рублей. То же касается и каршеринговых автомобилей. Физлицам и юрлицам, оставляющим такие машины на парковках у многоэтажек, грозит наказание от 1000 до 5000 рублей. Предполагается, что эти меры будут поспособствовать появлению дополнительных свободных мест для парковки жильцов, пишет Life.

Вступает в силу запрет на езду по дорогам общего пользования без регистрационных знаков. За нарушение правила водителю автомобиля без номеров будет грозить штраф от 5 тысяч рублей или лишение прав.

В то же время получить регистрационные номера можно будет не только в ГИБДД, но и через аккредитованные компании.

Ждут автомобилистов и изменения в процедуре технического осмотра. Все манипуляции с машиной будут вестись под наблюдением камеры.

Есть несколько нововведений в части автостраховки. Проверять наличие полиса ОСАГО смогут не только сотрудники ДПС, но и дорожные камеры. Вырастет максимальная сумма выплат страховой компании по ДТП с причинением вреда здоровью – с 500 тысяч до 2 млн рублей. За езду без страхового полиса штрафовать смогут не только инспекторы, но и средства видеофиксации нарушений.

Усложнится жизнь и любителей машин с правым рулем. Впрочем, это не касается легковушек, а праворульные автобусы и спецтехника попадут под запрет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.19

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