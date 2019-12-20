ГИБДД просит разрешить массовые экспресс-тесты на опьянение на дорогах

МВД России разработало проект постановления правительства, который разрешит сотрудникам ГИБДД проводить экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Эксперты опасаются, что инспекторы ДПС начнут массово проверять всех водителей даже без внешних признаков опьянения.

В настоящее время проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола. Чтобы предложить водителю пройти тест, сотрудники ГИБДД ориентируются на пять признаков: запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке. Затем водителя могут направить на медицинское освидетельствование, отказ от него грозит лишением прав на 1,5-2 года и штрафом 30 тысяч рублей.

МВД предлагает ввести еще один признак: показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ, пишут «Известия». Речь идет об экспресс-тестировании с использованием бесконтактного детектора алкоголя, который анализирует выдыхаемый человеком воздух, либо портативного бумажного наркотеста, предназначенного для экспресс-анализа слюны на наркотики. При этом «отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий», утверждают в пресс-службе министерства.

По словам юристов, идея МВД может повлечь массовые безосновательные проверки водителей, так как такой тест будет считаться предварительным, протокола и понятых для этого не потребуется. В пояснительной записке к проекту авторы так и пишут, что новая система «позволит проверить большее число водителей 〈...〉 не только при проведении целевых профилактических мероприятий, но и в ходе выполнения повседневных задач» по контролю исполнения ПДД.

Эксперты опасаются, что нововведение несет коррупционные риски. Сложно оценить, насколько будут достоверными результаты таких экспресс-тестов, не исключено, что их будет легко фальсифицировать. В случае положительного результата водителя направят на освидетельствование, которое займет несколько часов.

Для проведения проверок на алкоголь и наркотики у стражей порядка все-таки должны быть обоснованные подозрения, в противном случае сотрудники полиции будут проверять всех подряд, в том числе на определенных территориях. Например, водителей с московскими номерами, скорее всего, будут чаще останавливать в период отпусков на юге страны.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.19

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