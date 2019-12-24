Водителям грузовиков запретили ехать больше 4,5 часов подряд

Водители большегрузных машин и автобусов больше не будут засыпать за рулем. Время непрерывного движения для них ограничили периодом в 4,5 часа. Соответствующие поправки в ПДД, внесенные Минтрансом, были утверждены постановлением правительства.

Изменения касаются водителей автобусов и автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. Время управления для них не должно превышать 9 часов в сутки. Лишь дважды в неделю можно сделать исключение, увеличив время за рулем до 10 часов.

Период отдыха не должен быть менее 11 часов. Его также можно сократить до 9 часов, но «не более трех раз в течение периода, не превышающего шесть 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха».

В том случае, если водитель исчерпал лимит нахождения за рулем, а никаких оборудованных стоянок поблизости нет, он может потратить 1-2 часа, чтобы добраться до ближайшего места отдыха.

Уполномоченные должностные лица имеют право потребовать доступ к тахографу и карте водителя и распечатать полученную с них информацию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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