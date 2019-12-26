Россиянам разрешили регистрировать автомобили в автосалоне

С Нового года при покупке нового автомобиля владельцы смогут зарегистрировать его в прямо в автосалоне. Стоимость услуги составит не более 500 рублей. По словам автодилеров, нововведение готово к запуску лишь на бумаге, автосалонам порядок процедуры не объяснили.

Постановление о возможности регистрации новой машины без посещения ГИБДД подписал премьер Дмитрий Медведев, пишет «Коммерсант». Документ вступит в силу 1 января 2020 года одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». Основное нововведение – возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне.

Предоставлять такую услугу смогут лишь организации, включенные в государственный реестр МВД. Для этого в салоне будет сотрудник, который осмотрит автомобиль и передаст результаты осмотра в подразделение через портал госуслуг. ГИБДД проверит сведения и разрешит допуск машины к движению. Представитель автосалона получит СТС и номера и передаст их владельцу.

Тарифы стоимости такой услуги ограничены приказом Федеральной антимонопольной службы от 12 апреля №448/19. Предельная цена регистрации машины в автосалоне составит 500 рублей.

У автовладельцев будет выбор: получить знак по стандартной процедуре или напечатать в фирме, имеющей статус изготовителя номеров. Примечательно, что код региона в номере будет привязан к месту регистрации владельца. То есть жители других регионов, получая ГРЗ не в домашнем субъекте, смогут заказать код места проживания. Например, москвич, регистрируя авто во Владивостоке, сможет получить номер с московским кодом, однако напечатать такой ГРЗ можно будет только у частника.

Если владелец хочет оставить свой номер при продаже машины, он сможет это сделать на срок до года. По окончании этого срока номерной знак переходит в резерв. Транзитные номера останутся для использования только в том случае, если автомобиль был продан за границу.

Кроме того, вступает в силу запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет. Некоторые граждане поступали так, чтобы уйти от ответственности, поскольку детей нельзя привлечь за различные нарушения, например, зафиксированные на камеру.

В настоящий момент правовая и техническая базы не до конца готовы, говорят представители автосалонов. Игроки рынка не уверены, что получение номеров без посещения ГИБДД станет возможным с вступлением постановления в силу, им пока не дали разъяснений по поводу проведения процедуры. Как только это произойдет, дилерские центры готовы приступить к регистрации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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