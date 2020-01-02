Водителям больше не нужно распечатывать электронный полис ОСАГО

В России 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся проверок полиса ОСАГО сотрудниками госавтоинспекции.

Теперь водитель может представить сотрудникам полиции для проверки полис обязательного страхования автогражданской ответственности как в виде электронного документа, так и его бумажной копии. Возить с собой распечатку документа необязательно.

Сотрудник ДПС сможет проверить, заключен ли договор ОСАГО, в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Стоит отметить, что подобные поправки в федеральный закон об ОСАГО были утверждены еще в мае прошлого года, однако ПДД до последнего времени обязывали водителей предъявлять полицейским распечатку полиса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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