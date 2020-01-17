Интернет и курилки: россияне рассказали, чего им не хватает в поездах

Российские путешественники рассказали, в чем они нуждаются во время поездки в поезде. Чаще всего пассажирам нужна устойчивая связь.

Опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. В исследовании приняли участие 1200 человек, передает RT.

Треть (33,5%) респондентов заявили, что в поездах им не хватает стабильного интернета и мобильной связи. Каждому пятому (20,3%) недостаточно розеток для мелкой бытовой техники. Более 16% считают, что в вагонах необходимо оборудовать места для курения.

Также пассажиры хотели бы иметь возможность купить продукты или сувениры. 4,2% заявили об отсутствии инфраструктуры для маломобильных граждан. Более 3% считают, что в вагонах нужны удобные места для работы. Сторонники здорового образа жизни указали, что железнодорожникам нужно предусмотреть места для перевозки велосипедов и самокатов.

Кроме того, путешественники предложили оборудовать поезда душевыми кабинами, удобными раковинами для мытья овощей, фруктов и посуды, а также камерами для хранения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

Медведев перед уходом выделил 127 млрд рублей на ледокол. / Глава МИД Украины обсудил «поведение России» с голландским коллегой. / Тегеран готов передать Киеву тела погибших в авиакатастрофе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»