Из-за бурана в Алтайском крае перекрыли движение по шести автодорогам

В Алтайском крае из-за непогоды было закрыто или ограничено движение автотранспорта по шести дорогам. Так, из-за сильной метели было принято решение ограничить движения для грузового и пассажирского транспорта по федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Об этом сообщает Министерство транспорта по региону.

Полностью закрыто движения для всех видов транспорта на автодороге К-26 а/д А-322 Горняк – Староалейское. Ранее было принято решение полностью перекрыть движение на четырех региональных трассах: К-09 (Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан), автодороге К-03 (Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области), автодороге К-13 (Алейск – Петропавловское – Смоленское), автодороге К-18 (Алейск – Чарышское), сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сейчас на территории Алтайского края сильная метель с порывистым боковым ветром, видимость почти полностью отсутствует.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 17.01.20

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