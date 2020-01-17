В Алтайском крае жертвами массовой аварии стали два человека

В Алтайском крае на трассе попали в аварию сразу 15 автомобилей. По последним данным, два человека погибли, несколько получили травмы.

Массовое ДТП произошло неподалеку от поселка Урожайный Павловского района. В полицейском главке отметили, что причиной аварии стала нулевая видимость из-за метели с обильным снегопадом.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Отмечается, что в месте аварии образовалась автомобильная пробка. Движение по трассе в обе стороны перекрыто.

Ранее сообщалось о закрытии шести автодорог в Алтайском крае из-за бурана. Автомобилистов просят не выезжать на личном транспорте.

Личный состав Госавтоинспекции Алтайского края в связи со сложными погодными условиями переведен на службу в усиленном режиме. Безопасность на дорогах обеспечивают около 130 экипажей ГИБДД, задействовано около 300 сотрудников полиции.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 17.01.20

Глава кировского села ответит в суде за негодное жилье для детей-сирот. / С бывшего мэра Каменска-Уральского взыскали вторую часть взятки – 2,6 млн рублей. / Министр здравоохранения Саратовской области стала фигуранткой уголовного дела. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»