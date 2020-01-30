В полиции раскрыли самые распространенные способы угонов автомобилей

Министерство внутренних дел рассказало о способах, которые применяют злоумышленники для угонов автомобилей. Чтобы защитить свое имущество, в полиции советуют не оставлять машину на неохраняемых парковках.

Чаще всего угонщики пользуются тремя способами, чтобы завладеть автомобилем, передает РИА «Новости». Взламывают замки дверей и зажигания с помощью механических приспособлений (проворотов). Разбивают боковое стекло, чтобы проникнуть в салон, а также применяют дубликат ключа зажигания или проворот замка зажигания. Либо пользуются специальными радиоэлектронными средствами для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя и блокирования охранных систем.

Кроме того, участились случаи использования ключей, которые похищают у владельца, например, подменяя их при продаже автомобиля.

В первую очередь злоумышленники высматривают машины, которые оставляют на неохраняемых стоянках. В полиции добавили, что эффективность работы охранных систем зачастую зависит не от их стоимости и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.

В 2019 году в России было зарегистрировано около 20 тысяч угонов автомобилей. По данным МВД, это на 14% меньше, чем годом ранее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.20

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