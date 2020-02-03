В Твери две машины столкнулись и вылетели на тротуар

В Твери два автомобиля попали в аварию и вылетели на тротуар, сбив прохожих. По последним данным, пострадали шесть человек.

Столкновение двух иномарок произошло на регулируемом перекрестке. После этого обе машины выехали на тротуар, где находились люди. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Движение на этом участке дороге производится в реверсивном режиме.

В результате аварии травмы получили водитель одного из автомобилей и пять пешеходов, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. Детей среди пострадавших нет.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель одной из машин, который превысил скорость на дороге.

Тверь, Служба информации РИА «Новый День»

Тверь. Другие новости 03.02.20

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