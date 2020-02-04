Из электричек будут высаживать громких и плохо пахнущих пассажиров

Министерство транспорта России хочет дополнить правила проезда в общественном транспорте, а именно, уточнить причины, по которым пассажира могут высадить.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел могут высаживать из поезда пассажиров, если они «нарушают правила проезда, общественный порядок и мешают спокойствию других пассажиров». Министерство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом министерства транспорта РФ в 2013 году.

В проекте приказа Минтранса прописаны уточнения, разъясняющие слова «мешает спокойствию пассажиров». В частности, пассажир может мешать, если он пользуется радиоприемником, магнитофоном и другими звуковоспроизводящими или электронными устройствами. Также неудобства могут доставить игра на музыкальных инструментах, пение и иные действия, например, неприятный, зловонный запах, грязная одежда и прочие.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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