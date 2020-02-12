Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать карту о прохождении техосмотра

Минтранс собирается предоставить сотрудникам ГИБДД полномочия, согласно которым они смогут аннулировать диагностическую карту, в том случае, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Проект изменений в правила прохождения техосмотра был опубликован на regulation.gov.ru. Если машина диагностику не проходила, либо технический осмотр проводился с нарушением установленных правил, должностное лицо ГИБДД сможет аннулировать диагностическую карту.

При этом автоинспектор должен будет информировать страховую компанию об аннулировании, а также решить вопрос о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение.

Действия страховщиков в документе не прописаны, уточняет издание. Согласно законодательству компания не может расторгнуть договор страхования ОСАГО в одностороннем порядке. При этом полис выдается только при наличии диагностической карты. «Если нет карты, то нет и полиса», – говорят эксперты.

Изменения вступят в силу с 8 июля 2020 года. Тогда же начнет действие новый закон о техосмотре. Весь процесс проведения диагностики должен фиксироваться на фотокамеру, а снимки будут храниться в МВД. Всего должно быть три фото – до, во время и после процедуры. Предполагается, что поправки сделают невозможным покупку диагностических карт без прохождения техосмотра, чем сейчас пользуются до 80% автовладельцев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.02.20

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