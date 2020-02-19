Ледокол «Арктика» распилят ради ремонта двигателя

Вышедший из строя в ходе швартовых испытаний гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола «Арктика» восстановлению не подлежит. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По словам специалистов Ленинградского электромашиностроительного завода, в результате поломки, в которой виноват скачок напряжения, была повреждена обмотка четырех фаз электродвигателя из шести. В свою очередь, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии считают, что двигатель вышел из строя по причине заводского брака.

Эксперты отмечают, что для замены ГЭД потребуется разрезать корпус ледокола, что в значительной степени отразится на сроках сдачи судна заказчику. По данным источника издания, пока от идеи ремонта двигателя непосредственно на борту судна не отказались.

В свою очередь, глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что не видит рисков переноса срока сдачи ледокола, который намечен на май 2020 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.20

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